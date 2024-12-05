В Бугульме назначен новый начальник ОМВД
Сегодня заместитель министра внутренних дел Республики Татарстан Фяргат Мухаметзянов представил личному составу нового начальника отдела МВД России по Бугульминскому району — подполковника полиции Ленара Салемгараева. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.
Ленар Салемгараев
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Татарстан
Ленар Салемгараев родился в Азнакаево в 1986 году, служит в органах внутренних дел с 2005 года и окончил Казанский юридический институт МВД России. До назначения на новую должность он возглавлял отдел МВД по Ютазинскому району.
В церемонии представления также участвовал глава Бугульминского района Линар Закиров.
28 ноября прокурор Татарстана Альберт Суяргулов подал иск о конфискации имущества Линара Закирова. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 13 декабря.