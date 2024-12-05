В Бугульме назначен новый начальник ОМВД

Сегодня заместитель министра внутренних дел Республики Татарстан Фяргат Мухаметзянов представил личному составу нового начальника отдела МВД России по Бугульминскому району — подполковника полиции Ленара Салемгараева. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ленар Салемгараев

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Татарстан Ленар Салемгараев

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Татарстан

Ленар Салемгараев родился в Азнакаево в 1986 году, служит в органах внутренних дел с 2005 года и окончил Казанский юридический институт МВД России. До назначения на новую должность он возглавлял отдел МВД по Ютазинскому району.

В церемонии представления также участвовал глава Бугульминского района Линар Закиров.

28 ноября прокурор Татарстана Альберт Суяргулов подал иск о конфискации имущества Линара Закирова. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 13 декабря.

Анар Зейналов