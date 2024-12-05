Минпромторг России пересмотрел планы по выпуску авиационных двигателей для самолетов Ту-214, МС-21 и SSJ-100. Производство сократится в 2025–2026 годах с 192 до 128 двигателей. Причиной стала сложность процесса импортозамещения комплектующих. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к проекту постановления правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В России сократят выпуск двигателей для Ту-214 из-за проблем с импортозамещением

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ В России сократят выпуск двигателей для Ту-214 из-за проблем с импортозамещением

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В 2025 году планируется произвести только 24 двигателя вместо 66, в 2026-м — 104 вместо 126. Среди них: ПД-8 для SSJ-100, ПД-14 для МС-21 и ПС-90 для Ту-214. Сертификация некоторых моделей, таких как ПД-8, еще не завершена.

Ранее производство лайнеров планировалось синхронизировать с утвержденной программой развития авиаотрасли до 2030 года. Однако аудит показал, что рынок не готов к выпуску 1 тыс. новых самолетов, так как спрос на отечественные модели оказался ниже ожиданий.

По словам экспертов, задержка вызвана недостаточной готовностью российской промышленности к созданию ключевых компонентов, включая авионику. Импортозамещение остается проблемным: для Ту-214 необходимо заменить около 13% зарубежных деталей, для МС-21 — 60%, для SSJ-100 — 80%.

В Минпромторге заявили, что производство двигателей и самолетов продолжается по графику, согласованному с авиапроизводителями. Ожидается, что объемы будут восстановлены в 2027–2030 годах.

В ноябре на аэродроме Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова (филиал АО «Туполев») состоялся первый полет летающей лаборатории Ту-214 RA-64509 после полного импортозамещения. По словам экипажа, испытания прошли в штатном режиме, все системы и оборудование отработали без замечаний. На основе этого Ту-214 планируется продолжить модернизацию, включая создание кабины с экипажем из двух человек.

Анар Зейналов