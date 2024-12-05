Татарстан вошел в тройку регионов с самым высоким ростом цен на бензин за неделю с 26 ноября по 2 декабря, заняв второе место. В среднем стоимость топлива в республике увеличилась на 1,1%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан оказался в тройке лидеров по росту цен на бензин за неделю

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Татарстан оказался в тройке лидеров по росту цен на бензин за неделю

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В целом по России цены на бензин выросли на 22 копейки, составив в среднем 59,87 руб. за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 28 копеек и достигла 59,71 руб. Подорожание зафиксировано в 74 регионах. Помимо Татарстана, сильнее всего цены выросли в Севастополе (+1,3%) и Дагестане (+1%).

Средняя цена литра бензина марки АИ-92 за неделю выросла на 23 копейки и составила 54,55 руб. Бензин АИ-95 подорожал на 20 копеек, достигнув 59,71 руб. за литр, а АИ-98 — на 28 копеек, до 81,45 руб. за литр.

Анар Зейналов