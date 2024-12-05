В Казани в автобусах № 72 и 75 ввели бескондукторную систему оплаты

Казанские автобусы № 72 и 75 перешли на бескондукторную систему оплаты. Об этом сообщили в Telegram-канале перевозчика ПАТП № 2.

В некоторых автобусах на этих маршрутах продолжают работать кондукторы. Они рассказывают жителям Казани, как оплатить проезд через электронные устройства. В других автобусах № 72 и 75 работает автоинформатор. В общественном транспорте появились брошюры с инструкцией об оплате проезда.

Бескондукторную систему оплаты решили ввести на 72-м и 75-м маршрутах, т.к. поток пассажиров на них меньше, чем на других маршрутах.

Такую систему оплаты будут внедрять в автобусах поэтапно.

Ранее стало известно, что переход на бескондукторную оплату в автобусах планируют завершить в 2025 году.

Диана Соловьёва