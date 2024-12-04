«Промсвязьбанк» переедет в Ярославль

В ближайшие месяцы «Промсвязьбанк» переедет в Ярославскую область. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в ходе прямой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Такое решение принял президент России Владимир Путин, есть соответствующее поручение правительства России. Переезд предусматривает смену адреса юридической и налоговой регистрации банка и ряда его дочерних компаний с московской на ярославскую.

«Центральный аппарат этого банка переезжает к нам в Ярославскую область, переедет не менее 5 тыс. человек. Пока они подбирают площадку. Будет серьезное большое строительство с их стороны. Для нас это большая гордость и большой импульс к развитию. Только налоги измеряются миллиардами рублей, прирост будет серьезный»,— сказал Михаил Евраев.

На настоящий момент уже готова дорожная карта и сформированы планы по переезду. Как уточнили в правительстве региона, для комфортных условий переезда сотрудников банка и членов их семей планируется создание соответствующей инфраструктуры: жилые и офисные помещения, а также социальные объекты – детский сад, школа, поликлиника, проведение благоустройства прилегающих общественных пространств.

Алла Чижова