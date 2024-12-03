Главные новости за 3 декабря. Сочи

Прокуратура Хостинского района Сочи провела проверку соблюдения бюджетного законодательства и выявила нарушения, после чего начальника отдела муниципальных закупок администрации района привлекли к административной ответственности.

Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Ново-Огарево рассказал, что «некоторые коллеги» раньше предлагали построить на месте образовательного центра «Сириус» большой рынок и казино.

В зимнем сезоне 2024/2025 годов на курорты «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром» пришлось 61% всех бронирований горнолыжных туров в стране.

На участке федеральной дороги в Хостинском районе Сочи, где произошел оползень, установлены 11 временных свай для стабилизации склона. Ситуацию обсудили глава курорта Андрей Прошунин, руководство ФКУ «Черноморье» и СКЖД.

Президент РФ Владимир Путин поддержал проект ученых из университета «Сириус» по исследованию Арктики.

Жилье в Сочи чаще всего покупают жители Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Такие выводы сделали эксперты местного агентства недвижимости, проанализировав сочинский рынок жилья.

На участке автодороги Джубга — Сочи в районе Дагомыса произошло ДТП с участием фуры и нескольких автомобилей. Большегруз перевернулся и перекрыл движение.

В акватории Черного моря у берегов Сочи до 2026 года планируют поднять носовую часть теплохода Aras-1. Соответствующая информация отражена в приказе Минтранса РФ.

По итогам проверки Советом судей Краснодарского края досрочно прекращены полномочия четырех судей Центрального районного суда Сочи.

На территории Сочи сотрудники Россельхознадзора пресекли реализацию 50 кг санкционной продукции. Это сыры и колбасы из стран ЕС, их сожгли.