Опрокинувшаяся фура с мандаринами перекрыла движение на трассе Джубга — Сочи

На участке автодороги Джубга — Сочи в районе Дагомыса произошло ДТП с участием фуры и нескольких автомобилей. Большегруз перевернулся и перекрыл движение, сообщает пресс-служба ГАИ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи

Сегодня около полудня на автодороге Джубга — Сочи водитель большегрузного автомобиля не справился с управлением на правом повороте дороги, что привело к опрокидыванию фуры. В результате происшествия фура столкнулась с четырьмя легковыми автомобилями.

По предварительной информации, пострадал только водитель большегруза, однако в пресс-службе ГАИ курорта уточнили «Ъ-Сочи», что серьезных травм у пострадавшего нет. Все транспортные средства, участвовавшие в аварии, получили механические повреждения.

Движение на этом участке дороги временно организовано сотрудниками Госавтоинспекции в реверсивном режиме по обочине.

«Ъ-Сочи» писал, что вблизи аэропорта курорта произошла авария, в которой пострадала несовершеннолетняя пассажирка иномарки. Один из автомобилей разорвало на две части.

Мария Удовик