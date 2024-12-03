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Досрочно прекращены полномочия четырех судей в Сочи

По итогам проверки Советом судей Краснодарского края досрочно прекращены полномочия четырех судей Центрального районного суда Сочи. Основанием для проведения проверки послужили поступившие из Верховного Суда РФ, администрации президента и других инстанций жалобы и обращения на незаконные действия и решения судей районного суда, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пресс-службе таким образом прокомментировали ряд публикаций в анонимном Telegram-канале «ВЧК-ОГПУ» (внесен в реестр иноагентов). В канале за год разместили шесть публикаций, содержащих доводы о якобы совершении председателем судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда Владимиром Кисляком противоправных действий. По всем доводам осуществляются проверочные мероприятия.

В пресс-службе обратили внимание на тот факт, что распространение публикаций, порочащих авторитет руководства Краснодарского краевого суда, совпало по времени с завершением проверки незаконной деятельности судей Центрального районного суда Сочи Советом судей Краснодарского края под руководством господина Кисляка. Речь идет об узаконении объектов самовольного строительства, создающих угрозу жизни и здоровью граждан.

По итогам проверки, помимо прекращения полномочий судей, были отменены решения судов первой инстанции с вынесением судебных актов о сносе самовольно возведенных и реконструированных капитальных строений, что повлекло значительные убытки для их собственников.

Вячеслав Рыжков

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