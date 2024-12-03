Районного чиновника оштрафовали за нарушение бюджетного законодательства в Сочи

Прокуратура Хостинского района Сочи провела проверку соблюдения бюджетного законодательства и выявила нарушения, после чего начальника отдела муниципальных закупок администрации района привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проверка показала, что в 2024 году администрация заключила договоры на расчистку русел рек от поваленных деревьев и других древесных остатков. Однако сумма этих сделок превысила доведенные лимиты.

При этом получатель средств внес изменения в ранее принятые бюджетные обязательства, что также нарушает закон. В связи с этим прокуратура района представила обращение об устранении нарушений. Обращение удовлетворили.

Начальника отдела муниципальных закупок привлекли к административной ответственности по ст. 15.15.10 КоАП РФ (нарушение требований к бюджетному учету). Ему назначили штраф в размере 20 тыс. руб.

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Мария Удовик