На оползневом участке федеральной трассы в Сочи установили восемь свай

На участке федеральной дороги в Хостинском районе Сочи, где произошел оползень, установлены восемь временных свай для стабилизации склона. Ситуацию обсудили глава курорта Андрей Прошунин, руководство ФКУ «Черноморье» и СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В связи с оползнем введен режим чрезвычайной ситуации, а для автомобилистов действует временная схема движения. Для минимизации последствий дорожники пробурили две геологические скважины и разрабатывают проектные решения для аварийно-восстановительных работ.

Ремонтники установили восемь временных 11-метровых свай, чтобы стабилизировать склон. Всего таких свай потребуется более 80. На месте также пробурили две геологические скважины для изучения залегающих пород.

Глава Сочи отметил, что сложившаяся ситуация создает неудобства как для жителей, так и для гостей города. Однако это вынужденная мера, позволяющая предотвратить дальнейшее разрушение дорог. В качестве альтернативы предлагается Новороссийское шоссе, однако здесь потребуется внеочередной ремонт отдельных участков.

Для обеспечения безопасности дорожного движения маршруты патрулирования экипажей ДПС приближены к месту сужения полотна. Поезда снижают скорость на данном участке, а РЖД сконцентрировали технику для возможных работ. В случае необходимости железнодорожные компании готовы добавить дополнительные рейсы. Жителям и гостям города рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте в пользу железнодорожного сообщения. На участке в сутки курсируют 34 пары пригородных поездов и 23 пассажирских состава.

Вячеслав Рыжков