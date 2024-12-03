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Президент РФ заявил, что раньше на месте «Сириуса» предлагали построить казино

Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Ново-Огарево рассказал, что «некоторые коллеги» раньше предлагали построить на месте образовательного центра «Сириус» большой рынок и казино. Однако от этой идеи позже отказались, пишут «Ведомости», ссылаясь на слова главы государства.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Президент рассказал, что на основных площадках комплекса, где находятся лаборатории и научные центры, ранее предлагалось создать рынок. Одна из сторон выступала с предложением открыть казино.

«Я не шучу, говорю, как есть. Но потом все-таки решили — нет, казино не надо, и торговый центр нужен, конечно, но в другом месте»,— цитирует издание Владимира Путина.

«Ъ-Сочи» писал, что в «Сириусе» представили новый образовательный курс по техническому обслуживанию и ремонту лабораторного оборудования. Это первая подобная программа в стране. Начать ее реализацию планируют в апреле будущего года.

Вячеслав Рыжков

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