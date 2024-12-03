Сочинские курорты привлекли 61% всех бронирований горнолыжных туров в России

В зимнем сезоне 2024-2025 годов на курорты «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром» пришлось 61% всех бронирований горнолыжных туров в стране. Об этом сказано в исследовании национального туроператора «Алеан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Самыми востребованными курортами оказались Красная Поляна, «Роза Хутор» и «Газпром». Туристов привлекают как сложные «черные» трассы для опытных лыжников, так и удобные «зеленые» маршруты для новичков и семей. Дополнительным преимуществом Сочи остается возможность комбинировать горнолыжный отдых с проживанием в прибрежной зоне, где цены ниже, а транспортная доступность позволяет легко добраться до гор, по данным исследования туроператора.

Вторую строчку рейтинга занимает курорт Шерегеш, который получил статус ведущего направления для зимнего отдыха в Сибири. Его доля в общем объеме бронирований составляет 10%. Замыкает тройку лидеров Архыз, на который пришлось 9% всех заказов.

Среди других популярных направлений для зимних видов спорта выделяются Банное с долей 5%, Абзаково и Манжерок — по 4%, Домбай — 2%, а также Приэльбрусье и Солнечная Долина, на которые пришлось по 1% бронирований.

Сочинские курорты не только лидируют по популярности, но и занимают первые места по стоимости отдыха. На Красной Поляне недельное проживание на двоих с завтраками в январе 2025 года начинается от 52,5 тыс. руб. Цены на курорте «Роза Хутор» еще выше — от 81,7 тыс. руб. за аналогичный пакет услуг.

«Ъ-Сочи» писал, что в горной части курорта ожидают от 460 до 500 тыс. туристов. Несмотря на то, что в этом сезоне цены на ски-пассы выросли на 10–13%, многие туристы воспользовались возможностью раннего бронирования, что позволило им приобрести пропуска со скидкой до 25%.

Мария Удовик