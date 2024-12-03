В Сочи сожгли 50 кг санкционных сыров и колбас

На территории Сочи сотрудники Россельхознадзора пресекли реализацию 50 кг санкционной продукции. На территории торговой площадки «БазаЪ» сотрудники Краснодарской таможни и Сочинской транспортной прокуратуры провели проверку, в ходе которой обнаружили факт реализации запрещенных товаров, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«В результате выявлена и изъята из оборота продукция, ввоз которой запрещен на территорию Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации "О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации"»,— сообщили в ведомстве.

Из оборота изъяли сыры и колбасы, произведенные в Германии, Италии, Испании, Франции и других странах ЕС. Общая масса товара составила порядка 50 кг. Продукты уничтожили путем сжигания.

Вячеслав Рыжков