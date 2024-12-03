Владимир Путин поддержал проект ученых из Сириуса по исследованию Арктики

Президент РФ Владимир Путин поддержал проект ученых из университета «Сириус» по исследованию Арктики. Сотрудники международного научного центра по экологии и изменению климата университета «Сириус» Татьяна Поливанова и Ирина Оберемок рассказали главе государства о своих исследованиях в Восточной Арктике на встрече по итогам IV Конгресса молодых ученых, сообщает пресс-служба федеральной территории Сириус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сириуса Фото: пресс-служба Сириуса

Ученые сосредоточены на изучении морей Восточной Арктики, где находится более 80% всей подводной мерзлоты в мире. В последние 30 лет она деградирует, открывая хранилище древнего углерода, включая метан. Исследователи анализируют места выхода парниковых газов из морского дна в атмосферу.

Госпожа Поливанова сообщила о полевых исследованиях на Восточно-Сибирском арктическом шельфе, где ученые собрали несколько сотен проб. Для их проверки используют технические возможности лабораторного комплекса, готовят публикации.

Ирина Оберемок отметила важность арктических исследований для глобальной климатической повестки. Она заявила, что работы «Сириуса» в оценке природных источников парниковых газов успешно вписываются в эти задачи.

Присутствующий на встрече помощник президента РФ Андрей Фурсенко сообщил о первом этапе программы, который показал, что выбросы в России на 30% меньше, чем заявлялось по итогам зарубежных мониторингов. Однако финансирование проекта было прекращено.

Владимир Путин попросил ученых из Сириуса вместе с математиками рассчитать темпы таяния вечной мерзлоты в арктических морях и возможные последствия для атмосферы. «Надо давать деньги, я понял. И Сириус включать», – сказал глава государства.

Вячеслав Рыжков