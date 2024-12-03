Чаще всего жилье в Сочи покупают жители Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга

Жилье в Сочи чаще всего покупают жители Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Такие выводы сделали эксперты местного агентства недвижимости, проанализировав сочинский рынок жилья, пишут «Кубанские Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На долю жителей столицы приходится более 41% всех покупок жилья в Сочи. Далее с большой разницей идет Новосибирск – 4%. У северной столицы 3,19%. Следом идут Махачкала (3,99%), Ростов-на-Дону (2,35%), Екатеринбург (2,25%), Краснодар (2,04%), Казань (0,84%), Нижний Новгород (1,03%) и Челябинск (1,13%). В исследовании отмечается, что интересуются сочинской недвижимостью не только жители центральных регионов, но и дальневосточных городов. В числе таких городов Владивосток, Якутск и Петропавловск-Камчатский.

Ранее аналитики назвали самые доступные предложения на рынке жилья в Сочи. Как сообщал «Ъ-Сочи», один из самых бюджетных вариантов жилья на курорте – студия площадью 20,67 кв. м в микрорайоне Бытха, ее цена составляет 8,9 млн руб.

Вячеслав Рыжков