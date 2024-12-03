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До 2026 года из моря у берегов Сочи поднимут носовую часть теплохода Aras-1

В акватории Черного моря у берегов Сочи до 2026 года планируют поднять носовую часть теплохода Aras-1. Соответствующая информация отражена в приказе Минтранса РФ, опубликованном на портале правовой информации.

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

В документе содержится информация почти о сотне потерпевших крушение у берегов России судов. В Краснодарском крае планирую поднять со дна два судна — в Сочи и Новороссийске.

Теплоход Aras-1 затонул во время шторма в ночь на 20 декабря 2009 года. На борту находилось 13 человек, никто из них не пострадал.

Из акватории моря в Новороссийске до 2027 года планируют поднять судно Seamark. Крушение произошло 21 февраля 2023 года, на борту находилось судовое дизельное топливо — 7,5 тонны, а также груз — более 3 тыс. тонн карбоната кальция. В тот день погиб один человек. Всего на борту находились одиннадцать членов экипажа.

В документе указано, что затонувшие суда создают угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением.

Вячеслав Рыжков

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