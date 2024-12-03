Дорога к штрафу

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к штрафу в размере 2,5 млн руб. гендиректора строительной компании «Мелиострой» Ирину Городничеву, обвиняемую в даче взятки в 4 млн руб. бывшему начальнику ГКУ «Управление автомобильных дорог» Вячеславу Данилову. По версии следствия, взятка предназначалась за общее покровительство и для заключения госконтракта на содержание дорог в Свердловской области без проведения торгов. Вину она признала и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания на Вячеслава Данилова и бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства региона Василия Старкова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Во вторник, 3 декабря Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал Ирину Городничеву виновной по ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и приговорил ее к уголовному штрафу в размере 2,5 млн руб. Во время прений гособвинение запрашивало для нее три года в колонии общего режима.

По версии следствия, несколько лет назад бывший начальнику ГКУ «Управление автомобильных дорог» Вячеслав Данилов предложил гендиректору строительной компании «Мелиострой» Ирине Городничевой за денежное вознаграждение обеспечить заключение госконтрактов на содержание автомобильных дорог в Свердловской области без проведения торгов.

Предложение Городничева приняла. Тогда, по версии следствия, в марте 2023 года между ГКУ «Управление автомобильных дорог» в лице Вячеслава Данилова и АО «Мелиострой» в лице Ирины Городничевой были заключены госконтракты на сумму более 2,9 млрд руб.

В сентябре 2023 года, после заключения контрактов Ирина Городничева передала Вячеславу Данилову 4 млн руб. в качестве взятки за общее покровительство. Деньги она обменяла с долларов США, которые получила в наследство, на российские рубли. Впоследствии взятку она положила в кабинете Вячеслава Данилова в санузел комнаты отдыха.

По данным сервиса Rusprofile.ru, основной деятельностью АО «Мелиострой» является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. За 2023 год выручка компании составила 2,1 млрд руб. (+28%), прибыль 185 млн руб. (+367%). Ирина Городничева является гендиректором компании с 2018 года. В сервисе также указано, что АО «Мелиострой» являлось поставщиком в 200 государственных контрактах на сумму более 13 млрд руб.

Судебное следствие, исследование доказательств, прения и вынесение приговора прошли в одно заседание в связи с тем, что обвиняемая признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Ирина Городничева дала показания на Вячеслава Данилова и бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова.

По словам прокурора, Ирина Городничева активно сотрудничала со следствием и раскрыла преступные эпизоды Вячеслава Данилова и Василия Старкова, которые ранее следствию были неизвестны. Ее адвокат Олеся Бортникова от комментариев отказалась.

«Мои действия носили вынужденный характер, Данилов побуждал меня к даче взятки. Он неоднократно отказывал нам в приемке работ и другого способа решить эту проблему я не нашла. Супруг обращался к министру транспорта, который воздействовать на своего подчиненного отказался. Я понимаю, что это тяжкое преступление и очень раскаиваюсь, я всегда дорожила своей репутацией», — рассказала Ирина Городничева суду в своем последнем слове.

Она отметила, что у нее есть осознание того, что она «поощрила своими действиями коррупционную деятельность».

Напомним, Вячеславу Данилову было предъявлено обвинение по двум эпизодам по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере) и по четырем эпизодам по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, Вячеслав Данилов, «в компетенцию которого входило заключение контрактов, проверка хода и качества выполняемых работ и используемых подрядчиком материалов, досрочное принятие и оплата работ» во время личных встреч с руководителями строительных организаций сообщал, что ему можно передать взятку за общее покровительство. С октября 2022 года по сентябрь 2023 года обвиняемый якобы получил взяток на 12,1 млн руб.

Кроме того, Вячеслав Данилов — ключевой фигурант по уголовному делу бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова, обвиняемого по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в сентябре 2023 года Василий Старков получил взятку в размере 4 млн руб. от бенефициара «Мелиострой» и супруга Ирины Городничевой Михаила Городничева за заключение двух прямых государственных контрактов на содержание автодорог и сооружений на них без проведения торгов. Вину обвиняемые признали по всем инкриминируемым эпизодам.

Михаил Городничев был приговорен к уголовному штрафу в размере 2,9 млн руб.

Производство по уголовному делу Вячеслава Данилова было приостановлено в связи с тем, что он заключил контракт с Минобороны и отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО). По данным «Ъ-Урал», Василий Старков после вынесения приговора также планирует отправиться на фронт, однако на стадии предварительного следствия его ходатайство о заключении контракта с Минобороны было отклонено.

Мария Шараева