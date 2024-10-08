Чиновник зарабатывал на содержании

В Кировский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова, обвиняемого в получении взятки в размере 4 млнруб. за заключение госконтракта на выполнение работ по содержанию дорог. Заключить контракт он поручил своему подчиненному — на тот момент начальнику ГКУ «Управление автомобильных дорог» Вячеславу Данилову (его дело передано в Октябрьский райсуд). Вину подсудимые признали в полном объеме.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вынесение меры пресечения бывшему министру транспорта Свердловской области Василию Старкову

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вынесение меры пресечения бывшему министру транспорта Свердловской области Василию Старкову

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, в Кировский райсуд и Октябрьский райсуд Екатеринбурга переданы уголовные дела в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства региона Василия Старкова (возглавлял министерство с 2016 по 2023 годы) и бывшего начальника ГКУ «Управление автомобильных дорог» Вячеслава Данилова (руководил организацией с 2017 по 2023 годы) соответственно.

По версии следствия, в сентябре 2023 года Василий Старков получил от бенефициара строительной организации взятку в 4 млн руб. за заключение государственного контракта на выполнение работ по содержанию автодорог в Свердловской области и сооружений на них.

После устной договоренности со строительной компанией он поручил своему подчиненному Вячеславу Данилову заключить контракты о строительстве.

Кроме того, Вячеслав Данилов, «в компетенцию которого входило заключение контрактов, проверка хода и качества выполняемых работ и используемых подрядчиком материалов, досрочное принятие и оплата работ» во время личных встреч с руководителями строительных организаций сообщал, что ему можно передать взятку за общее покровительство.

«Суммы предполагаемых взяток, а также конкретные действия, которые будут совершены за переданные ему денежные средства, сторонами не обсуждались»,— говорится в сообщении прокуратуры. Подчеркивается, что с октября 2022 года по сентябрь 2023 года Вячеслав Данилов получил взяток на 12,1 млн руб.

Василию Старкову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), Вячеславу Данилову — по ч.ч. 2, 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки значительном и особо крупном размерах). Вину они признали, в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовные дела в отношении трех взяткодателей направлены в суды для рассмотрения по существу.Предполагается, что одним из взяткодателей была гендиректор АО «Мелиострой» Ирина Городничева, которой вменяется ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По сведениям «Ъ-Урал», уголовное преследование Василия Старкова связано с показаниями Вячеслава Данилова, который в сентябре 2023 года был отправлен в отставку, а в октябре был арестован.

Василий Старков ушел в отставку с должности министра по собственному желанию в ноябре 2023 года. После увольнения он отправился в зону специальной военной операции (СВО) с гуманитарной миссией. В январе экс-министр рассказал «Ъ-Урал», что после возвращения он работал в должности заместителя генерального директора в Уральском горнопромышленном холдинге и занимался инфраструктурными проектами. Но потом вновь отправился в зону СВО, однако самостоятельно вернулся с фронта «для общения со следователем».

«В ходе расследования допрошен ряд свидетелей, проведены выемки и осмотры документов, проанализирована должностная, контрактная и финансовая документация, проведены лингвистические и фоноскопические экспертизы. Материалы расследования составили свыше 30 томов. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники региональной ФСБ», — сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Мария Шараева