На третий мост в Ярославле правительство России запланировало 4 млрд рублей

Финансирование строительства третьего моста в Ярославля заложено в федеральном бюджете на 2026 год в сумме 4 млрд руб. Об этом сообщила первый заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Оксана Петрова в ходе заседания комитета облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ОАО по проектированию строительства мостов «Институт Гипростроймост» Фото: ОАО по проектированию строительства мостов «Институт Гипростроймост»

«В настоящее время в федеральном бюджете предусмотрено 4 млрд руб. на 2026 год. Проектно-сметная документация разработана и находится в Главгосэкспертизе. До конца декабря заключение будет получено. Пока в проекте федерального бюджета средства более, чем на ранее озвученную суму, не предусмотрены. Строительство регион готов начать сразу же, как денежные средства будут получены»,— сказала госпожа Петрова.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что общая стоимость строительства третьего моста составит порядка 27,5 млрд руб. Губернатор Михаил Евраев докладывал президенту России Владимиру Путину, что регион готов начать строить третий мост в конце 2024 года или в начале 2025 года.

Алла Чижова