Молодости тоже нужен стандарт

Власти унифицируют работу молодежных парламентов в российских регионах — стандарт их деятельности уже закреплен в нормативах 54 регионов, сообщил председатель молодежного парламента при Госдуме Артем Николаев («Единая Россия»). Ключевыми показателями эффективности работы структур обозначены «содействие законотворчеству», «публичная и политическая активность», «взаимодействие с территориями и молодежью». Сверхзадача для таких институтов, по словам парламентариев,— обеспечение «эффективных правил работы и самореализации» для политически активных молодых россиян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Основные вводные по совершенствованию единой системы деятельности молодежных парламентов члены молодежного парламента при Госдуме огласили на итоговом заседании 29 ноября. Там же начинания молодежи оценили и депутаты «взрослой» Думы. По словам председателя думского комитета по молодежной политике Артема Метелева («Единая Россия»), сейчас депутаты как никогда активно работают с молодыми коллегами. «Выстроено взаимодействие, есть конкретные результаты»,— по-депутатски отметил единоросс.

Такое же взаимодействие теперь надо выстроить и на местах, подхватили молодые парламентарии. И в этом как раз и должен помочь «единый стандарт деятельности молодежных парламентов субъектов РФ», объяснял председатель молодежного парламента при Госдуме Артем Николаев («Единая Россия»).

По его словам, такой документ позволит «направить работу в единое русло», а также «сделать ее прозрачной и более эффективной». По словам политика, разработанный в марте 2023 года стандарт уже нормативно закрепили 54 региональных молодежных парламента.

По задумке, показатели эффективности структур на местах совпадают с KPI для молодежного парламента при Госдуме. Среди таковых, по словам Артема Николаева,— содействие законотворчеству, содействие в работе комитетов Думы, публичная и политическая активность и взаимодействие с территориями и молодежью.

Сейчас система молодежного парламентаризма включает 55 тыс. молодых людей, сообщила член молодежного парламента Дарья Шестакова, однако, помимо нее, политическим амбициям молодых людей способствуют молодежные правительства, советы и партийные структуры. По мнению госпожи Шестаковой, «для обозначения прозрачных и эффективных правил работы и самореализации политически активной молодежи» вопрос о централизации работы следует рассмотреть на площадке молодежного парламента при Госдуме совместно с Агентством по делам молодежи (Росмолодежь), депутатами, сенаторами, а также главами молодежных организаций партий.

Отметим, что к общему знаменателю власти подводят и всю общероссийскую молодежную политику. Этой осенью разработку общих KPI и контроль за их внедрением в профильных структурах на местах Дума официально закрепила за Росмолодежью.

По мнению политолога Александра Немцева, основной функцией молодежного парламента должна быть разъяснительная: «Представители молодежных парламентов должны по факту переводить законодательные инициативы власти для молодежи». Но так они работают далеко не всегда. Зачастую члены молодежных парламентов вместо этого берут на себя функцию отраслевых экспертов. По мнению господина Немцева, если новый стандарт будет поощрять именно разъяснительную функцию, он может быть эффективен. «Например, там может быть KPI по проведению разъяснительных семинаров и других мероприятий»,— предлагает политолог.

А вот президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что работа молодежных парламентов именно как института парламентаризма не может давать большого эффекта в условиях, когда сам этот жанр находится в кризисе. Однако молодежные парламенты, по оценке политолога, могут выполнять для власти и другие функции — «прагматичные». Во-первых, своей активностью они оппонируют мнению, что среди молодежи поддержка власти ниже, чем в других возрастных группах. А во-вторых, фактически молодежные парламенты создают сеть молодых людей, ориентированных на карьеру и государство. Для последних присутствие в этом органе дает некий статус и даже возможность попадания в кадровый резерв власти, заключает господин Виноградов.

Григорий Лейба, Андрей Винокуров