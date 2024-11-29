Туристический налог в Зеленодольске и новое здание Генконсульства Ирана

В Зеленодольске с 1 января следующего года будет введен туристический налог. Ставка налога на туризм в 2025 году составит 1% от стоимости проживания, в 2026 году — 2%, в 2027-м — 3%, в 2028-м — 4%, а начиная с 2029 года она увеличится до 5%.

В Казани состоялось торжественное открытие нового здания Генерального консульства Ирана. Церемония открытия прошла на улице Седова, где теперь будет размещаться консульство.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев подписал республиканский бюджет на 2025–2027 годы. Согласно утвержденному бюджету, в 2025 году доходы республиканского бюджета составят 100,1 млрд руб., а расходы увеличатся до 101,9 млрд руб.

Елабужский район с 2023 года занимает лидирующие позиции по объемам инвестиций на душу населения, достигнув 592 тыс. руб. на человека. По словам господина Нуриева, по итогам первого полугодия 2024 года объем инвестиций в Елабужский район Татарстана составил 50 млрд руб.

Центральный банк России запустил онлайн-голосование за символы для новой 1000-рублевой банкноты. В списке номинантов находятся три объекта из Татарстана: главный корпус Казанского федерального университета, Дворец земледельцев и Центр семьи «Казан».

В Казани для зимнего обслуживания дворов не хватает 735 дворников. Это связано с низкими тарифами на уборку и недостаточным финансированием зимнего содержания города. Из 4,2 тысячи многоквартирных домов менее 5% утвердили тарифы на содержание придомовых территорий.

В 2024 году в Татарстане количество вакансий в транспортно-логистической отрасли увеличилось на 15%. По данным сервиса, в транспортной отрасли региона наблюдается дефицит водителей грузовиков. Наибольшее число вакансий зафиксировано в сфере автоперевозок, складского хозяйства и логистики.

Министерство образования и науки Республики Татарстан выделило 34,2 млн руб. на организацию школьных олимпиад в 2024–2025 учебном году. Средства будут направлены на проведение региональных этапов всероссийских и заключительных этапов республиканских предметных олимпиад, а также межрегиональной олимпиады по татарскому языку и литературе.

Чувашская Республика заняла второе место в России по выполнению национальных проектов, достигнув 99,98% от запланированных показателей. В 2024 году Чувашия продолжит реализацию 49 региональных проектов в рамках 13 национальных инициатив.

В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело после трагической смерти несовершеннолетнего студента Альметьевского политехнического техникума. Подросток почувствовал недомогание во время урока физкультуры и был срочно доставлен в больницу, где позже скончался.

Влас Северин