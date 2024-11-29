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В Казани открылось новое здание Генерального консульства Ирана

В Казани состоялось торжественное открытие нового здания Генерального консульства Ирана, сообщает ТАСС.

В мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел Ирана Вахид Джалалзаде, генконсул Ирана в Казани Давуд Мирзахани и председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Церемония прошла на улице Седова, где теперь расположится консульство. Ранее оно находилось в торговом центре «Сувар Плаза».

Фарид Мухаметшин отметил, что решение об открытии было принято в связи с высоким спросом на услуги консульства.

Вахид Джалалзаде подчеркнул важность российских и иранских отношений, отметив успешное развитие сотрудничества в сфере культуры и экономики. Он также добавил, что открытие нового здания показывает намерение наращивать взаимоотношения между Ираном и Татарстаном.

Генеральное консульство Ирана в Казани открылось 17 лет назад.

22 ноября в Казани произошла массовая драка с участием иностранных студентов возле департамента внешних связей Казанского федерального университета (КФУ). По информации МВД, конфликт начался с ссоры двух человек, но затем перерос в потасовку с участием других студентов. На место происшествия прибыла полиция, которая задержала несколько человек. В тот же день Следственный комитет Республики Татарстан возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, а глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования.

Посол Ирана в России Казем Джалали выразил осуждение в адрес действий полиции. По его словам, поведение сотрудников правоохранительных органов требует осуждения, а причастные к инциденту должны понести наказание. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи взял ситуацию с задержанием двух студентов КФУ под личный контроль.

Анар Зейналов

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