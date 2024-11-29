Три объекта из Татарстана вошли в голосование за символ 1000-рублевой банкноты

Центральный банк России начал онлайн-голосование за символы для новой 1000-рублевой банкноты. В списке — три объекта из Татарстана: главный корпус Казанского федерального университета, Дворец земледельцев и Центр семьи «Казан».

Как сообщили в Центробанке, итогом голосования станет рейтинг символов, которые художники Банка России и АО «Гознак» используют при разработке дизайна банкноты. Эти символы могут быть изображениями первого и второго плана, а также фоновыми рисунками. Объекты первого плана должны быть легко узнаваемыми и не содержать мелких деталей. Второй план поддерживает основную тему, а третий — это микроузоры и микрорисунки, которые дополнительно раскрывают ее.

Голосование продлится до 12 декабря.

Анар Зейналов