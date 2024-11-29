В Татарстане за год число вакансий в транспортной отрасли увеличилось на 15%

В 2024 году в Татарстане количество вакансий в транспортно-логистической отрасли увеличилось на 15%. Об этом сообщили в исследовании Superjob.

По данным сервиса, в транспортной отрасли Татарстана наблюдается дефицит водителей грузовиков. Наибольшее число вакансий зафиксировали в сфере автоперевозок, складского хозяйства и логистики.

За год в Татарстане увеличились средние зарплаты комплектовщиков (на 13%). Максимально специалист может получать до 87 тыс. руб. Также выросли ежемесячные доходы водителей-экспедиторов (на 8%, максимально — до 170 тыс. руб.) и менеджеров по транспортной логистике (на 9% до 145 тыс. руб.).

Среди самых высокооплачиваемых предложений ноября лидером стал водитель категории Е в Набережных Челнах. Специалисту предлагают зарплату от 160 до 200 тыс. руб.

Диана Соловьёва