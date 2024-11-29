Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Татарстане за год число вакансий в транспортной отрасли увеличилось на 15%

В 2024 году в Татарстане количество вакансий в транспортно-логистической отрасли увеличилось на 15%. Об этом сообщили в исследовании Superjob.

По данным сервиса, в транспортной отрасли Татарстана наблюдается дефицит водителей грузовиков. Наибольшее число вакансий зафиксировали в сфере автоперевозок, складского хозяйства и логистики.

За год в Татарстане увеличились средние зарплаты комплектовщиков (на 13%). Максимально специалист может получать до 87 тыс. руб. Также выросли ежемесячные доходы водителей-экспедиторов (на 8%, максимально — до 170 тыс. руб.) и менеджеров по транспортной логистике (на 9% до 145 тыс. руб.).

Среди самых высокооплачиваемых предложений ноября лидером стал водитель категории Е в Набережных Челнах. Специалисту предлагают зарплату от 160 до 200 тыс. руб.

Диана Соловьёва

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...