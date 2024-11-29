Глава Чувашии утвердил бюджет на 2025–2027 годы

Глава Чувашской Республики Олег Николаев подписал республиканский бюджет на период с 2025 по 2027 год. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Ранее документ был одобрен и принят депутатами Госсовета в двух чтениях.

В 2025 году доходы бюджета республики составят 100,1 млрд руб., что на 10,5 млрд руб. или на 11,7% больше по сравнению с первоначально утвержденными планами на 2024 год. Расходы увеличились до 101,9 млрд руб., что на 10,9 млрд руб. или на 12% больше по сравнению с предыдущим годом.

Влас Северин