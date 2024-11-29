Чувашия заняла 2-е место в России с 99,98% выполнения национальных проектов

Чувашская Республика занимает второе место в России по выполнению национальных проектов, достигнув 99,98% от запланированных показателей. Об этом сообщил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрий Краснов на заседании Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности, передает пресс-служба главы региона Олега Николаева.

В 2024 году Чувашия реализует 49 региональных проектов в рамках 13 национальных инициатив. Лидерами по освоению бюджетных средств стали нацпроекты «Международная кооперация и экспорт», «Туризм и индустрия гостеприимства», «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика РФ» и «Производительность труда».

Чувашия также вошла в тройку лидеров по удовлетворенности населения объектами, построенными в рамках национальных проектов. С показателем 95% республика опережает среднероссийский уровень в 84%. Среди самых высоких рейтингов — проекты в сферах культуры, здравоохранения и демографии.

В 2025 году Чувашия планирует увеличить количество региональных проектов до 52 и продолжить реализацию инициатив, на которые будет направлено 48 млрд руб. в 2025–2027 годах.

Анар Зейналов