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Елабуга лидирует по объемам инвестиций на душу населения

Елабужский район с 2023 года лидирует по объемам инвестиций на душу населения. На одного человека приходится 592 тыс. руб., сообщил глава района Рустем Нуриев на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития РТ.

По словам господина Нуриева, по итогам первого полугодия 2024 года объем инвестиций в Елабужский район Татарстана составил 50 млрд руб. В 2023 году объем инвестиций составил 163 млрд руб., а в 2022 году — 48 млрд.

По итогам 2023 года объем валового территориального продукта (ВТП) района составил 133,7 млрд руб., а в 2024 году ожидается рост этого показателя до 153 млрд руб.

Анар Зейналов

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