Министерство образования и науки Республики Татарстан выделило 34,2 млн руб. на организацию школьных олимпиад в 2024-2025 учебном году. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане выделили 34 млн рублей на проведение школьных олимпиад

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ В Татарстане выделили 34 млн рублей на проведение школьных олимпиад

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Средства направят на проведение региональных этапов всероссийских и заключительных этапов республиканских предметных олимпиад, а также межрегиональной олимпиады по татарскому языку и литературе.

Подрядчик, выбранный по итогам тендера, будет обеспечивать проживание, питание и транспортировку участников олимпиад, а также заниматься изготовлением дипломов и других наград.

Срок исполнения контракта — до 15 апреля 2025 года.

Анар Зейналов