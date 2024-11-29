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Коммерсантъ FM
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От фейков к оправданию терроризма

Алексея Горинова отправят в колонию строгого режима на пять лет

Второй Западный окружной военный суд признал экс-мундепа Алексея Горинова виновным в публичном оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). По версии следствия, Алексей Горинов в беседах с заключенными в тюремной больнице оправдывал взрыв на Крымском мосту и деятельность террористических организаций «Азов» и ГУР «Кракен» (запрещены в РФ). В качестве доказательств гособвинение использовало фразы Алексея Горинова из аудиозаписей бесед, полученных в результате оперативно-разыскных мероприятий, а также показания заключенных. Суд назначил политику наказание в виде трех лет лишения свободы — в результате частичного сложения с наказанием за фейки срок составит пять лет.

Алексей Горинов на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда 28 ноября 2024 года

Алексей Горинов на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда 28 ноября 2024 года

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Алексей Горинов на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда 28 ноября 2024 года

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Бывший муниципальный депутат Красносельского района Москвы Алексей Горинов первым в России был приговорен к реальному сроку по статье о распространении заведомо ложных сведений о ВС РФ (ст. 207.3 УК РФ). В основу уголовного дела легли высказывания Алексея Горинова на одном из мероприятий в марте 2022 года: экс-депутат выступил против обсуждения конкурса детского рисунка и других досуговых мероприятий, назвав их недопустимой «дикостью» на фоне военных действий на Украине. После жалобы прокуратура начала проверку, а СКР возбудил уголовное дело. В обвинительном заключении говорилось о «сговоре» председателя совета депутатов Елены Котеночкиной (она покинула РФ до предъявления обвинений) и Алексея Горинова с целью «публичного распространения» заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам «политической ненависти или вражды». В июле 2022 года Мещанский суд Москвы признал Алексея Горинова виновным и приговорил к семи годам лишения свободы. Защите после обжалования удалось добиться сокращения срока на один месяц.

В октябре 2023 года в отношении депутата возбудили уголовное дело уже по статье о публичном оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ).

Следствие констатировало, что, находясь с 15 декабря 2022 года по 9 февраля 2023 года в больнице при ИК-3 УФСИН по Владимирской области, Алексей Горинов в беседах с другими заключенными оправдывал террористический акт на Крымском мосту, деятельность террористических организаций «Азов» и ГУР «Кракен» (запрещены в РФ). В среду, 27 ноября, Второй Западный окружной военный суд начал рассмотрение этого дела на выездном заседании во Владимирском гарнизонном военном суде (Алексей Горинов отбывает наказание в ИК-2 «Покров»). Прокурор Светлана Рыгалова заявила, что подсудимый имел «преступный умысел», направленный на «формирование идеологии терроризма» у соседей по палате. Прокуратура заявила о наличии мотива: экс-мундеп придерживается «националистической идеологии», негативно относится к жителям Крыма, ДНР и ЛНР, а также поддерживает «насильственное возвращение Крыма в состав Украины». «Я являюсь убежденным интернационалистом, противником войны, насилия, о чем не раз заявлял публично и демонстрировал всей своей жизнью,— протестовал экс-мундеп.— Все люди рождаются равными в правах, я не оцениваю их по национальной принадлежности. У меня нет причин плохо относиться к многострадальным жителям Крыма, Луганской, Донецкой областей».

Гособвинение представило аудиозаписи разговоров Алексея Горинова с соседями по палате, а также показания заключенных: Павла Бритикова, Николая Медведева и Андрея Гоняшина (все неоднократно судимы). Павел Бритиков заявил, что все разговоры о российско-украинском конфликте происходили на фоне просмотра телевизора. По его словам, Алексей Горинов назвал взрыв «правильным», поскольку «по мосту идет оружие российское и украинцы правильно защищают страну». Почти дословно заявление повторил и Андрей Гоняшин. В суде никто из них не вспомнил, говорил ли подсудимый о террористических организациях «Азов» или ГУР «Кракен» (запрещены в РФ), тогда как в показаниях как минимум одного из них такое заявление присутствует. Алексей Горинов спросил у свидетелей, почему тексты протоколов допроса в значительной степени «совпадают», но ответа не получил.

Защитница Алена Савельева заявила, что аудиозаписи разговоров и показания свидетелей не являются законными, поскольку были получены «в результате провокации», и попросила исключить их. Свидетели обвинения, настаивала она, являются рецидивистами и «были переведены к Горинову в палату целенаправленно», хотя не могли по закону содержаться с ним в одной палате, так как ее подзащитный является впервые осужденным. «Заключение специалиста в рамках ОРД (оперативно-разыскной деятельности.— “Ъ”) свидетельствует, что преимущественно Горинов занимает пассивную речевую позицию, не является инициатором обсуждаемых тем»,— добавила она.

Изначально следствие запросило заключение у сотрудников Владимирского госуниверситета: доцента кафедры русского языка Александра Малахова и старшего преподавателя кафедры клинической психологии Татьяны Крыловой. Они не нашли в заявлениях Алексея Горинова признаков оправдания терроризма.

Следующая экспертиза была выполнена представителями ФБУ «Ярославская лаборатория судебной экспертизы Минюста РФ». В заключении, которое легло в основу обвинения, говорится, что «Горинов А.А. допустил высказывания, которые оправдывают идеологию насилия и/или разрушительных действий». В одной из записей, заявила госпожа Конева, Алексей Горинов оправдывает подрыв Крымского моста словами: «Ну, взорвали, война идет... Потому что Крым — это их территория». В заключении стороны защиты, подготовленном специалистом-лингвистом Еленой Новожиловой, говорится, что в аудиозаписях нет ничего из того, что вменяют Алексею Горинову. При этом, подчеркнула госпожа Новожилова, в них имеются признаки провокации: соседи по палате сами инициировали политические разговоры, задавали ему вопросы и вызывали подсудимого на конфликт.

В ходе прений прокурор Светлана Рыгалова заявила, что экспертиза стороны защиты недостоверна и выражает лишь мнение специалиста. Вопреки мнению защиты, гособвинитель посчитала доказанным факт «публичности» высказываний подсудимого, поскольку в палате присутствовали два человека помимо него самого. В качестве отягчающего обстоятельства госпожа Рыгалова назвала имеющуюся у Алексея Горинова судимость за фейки об армии РФ и просила суд о лишении свободы на три с половиной года.

Сам Алексей Горинов настаивал, что письменные показания следователей «не соответствуют имеющейся в деле аудиозаписи разговоров и ее текстовой расшифровке», а в последнем слове вновь заявил о своей антивоенной позиции.

Судья счел, что это не имеет отношения к делу, и дочитал его обвиняемый уже после того, как суд ушел в совещательную комнату.

Суд приговорил Алексея Горинова к трем года лишения свободы. В результате сложения общий срок составит пять лет. Отбывать наказание Алексей Горинов будет в колонии строгого режима. Адвокат Алена Савельева заявила «Ъ», что приговор будет обжалован.

Эмилия Габдуллина, Владимир

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