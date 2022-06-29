Возбуждение вместо выдвижения

Депутат Красносельского района Москвы Илья Яшин во вторник был арестован судом на 15 суток за неповиновение полиции. В тот же день стало известно, что главу столичного округа Якиманка Андрея Морева обвиняют в дискредитации армии, а координатора проекта по выдвижению кандидатов на осенние муниципальные выборы Марину Литвинович — в демонстрации экстремистской символики. Общее число депутатов и связанных с выборами активистов, ставших после официального старта московской кампании фигурантами подобных дел, превысило два десятка. Однако эксперт считает, что причиной их возбуждения стали не выборы, а антивоенная позиция оппозиционеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вместе с Ильей Яшиным (на фото) фигурантами административных дел в последние две недели стали более двух десятков муниципальных депутатов и активистов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Вместе с Ильей Яшиным (на фото) фигурантами административных дел в последние две недели стали более двух десятков муниципальных депутатов и активистов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Трижды оштрафованный за дискредитацию армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) Илья Яшин был задержан в ночь на 28 июня во время прогулки в парке. К полудню вторника его привезли суд, который признал политика виновным в неповиновении полицейскому (ч. 1 ст. 19.3 КоАП): согласно рапорту силовика, депутат «хватал его за форму, грязно оскорблял и отталкивал руками». Господин Яшин отрицал обвинения и уверял, что полицейские «молча увели» его в автозак, не объяснив причин задержания. Суд не стал вызывать полицейских и запрашивать видео с камер наблюдения, поверив данным протокола. В итоге оппозиционеру назначили 15 суток ареста и сразу же отправили в спецприемник.

Перед вынесением решения господин Яшин завил, что на него оказывают политическое давление перед муниципальными выборами, которые пройдут в Москве осенью, и не исключил, что следующим шагом станет возбуждение уголовного дела. Он напомнил, что в апреле по тем же основаниям был арестован на 15 суток оппозиционер Владимир Кара-Мурза (внесен в реестр физлиц-иноагентов), а при выходе из спецприемника его задержали снова, обвинив уже в уголовном преступлении — распространении фейков об армии (ст. 207.3 УК РФ). По тому же обвинению в апреле был задержан красносельский депутат Алексей Горинов, чье дело сейчас рассматривают в суде. Второй фигурант этого дела, глава округа Елена Котеночкина, покинула Россию и объявлена в розыск.

На возбуждение уголовного дела намекали и главе округа Якиманка Андрею Мореву («Яблоко»). «На днях мне через друзей пришло косвенное предупреждение: не высовывайся, а то будет уголовка или за твою позицию "за мир", или "по хулиганке", или за хозяйственную деятельность»,— рассказал он “Ъ”. Во вторник «яблочник» сообщил, что получил повестку из Таганского суда на 7 июля: из карточки дела следует, что его обвиняют в дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), хотя на составление протокола его не приглашали и подробности обвинения ему неизвестны.

По этой статье протоколы уже составлены как минимум в отношении 16 местных депутатов. А координатор платформы по выдвижению независимых кандидатов экс-кандидат в Госдуму от КПРФ Михаил Лобанов был наказан дважды: 24 июня его арестовали на 15 суток (помимо дискредитации армии ему вменили в вину ст. 20.3.1. КоАП — возбуждение ненависти или вражды), а 27 июня обязали выплатить 45 тыс. руб. за антивоенный баннер на балконе. Повторное нарушение ст. 20.3.3 в течение года может стать поводом для уголовного дела, но второй протокол должен быть составлен после того, как первое обвинение вступит в силу, отмечают адвокаты господина Лобанова.

О другом обвинении, в демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП), рассказала 28 июня в соцсетях одна из организаторов проекта поддержки независимых кандидатов «Выбираем соседей», экс-кандидат в Госдуму от «Яблока» Марина Литвинович. О своем деле она узнала случайно из картотеки Мосгорсуда: «Я не знаю, за что меня привлекают. Меня не вызывали в отдел и не приглашали ознакомиться с протоколом, я вообще не в курсе этого дела. Без моего уведомления и информирования оно было передано в Савеловский суд».

Привлекать муниципалов и активистов по ст. 20.3 начали с середины июня, когда официально стартовала муниципальная кампания в Москве. Суды в отношении трех депутатов назначены на июль, а кандидат в муниципальные депутаты и экс-кандидат в Госдуму от «Яблока» Николай Кавказский уже получил десять суток ареста за пост, где он рассказывал, что попал в фальшивые списки «Умного голосования» (проект Алексея Навального по продвижению оппозиционных кандидатов). Политик подчеркивал, что не поддерживает этот проект, но это его не спасло. По словам юриста Анастасии Бураковой, распространение оппозиционерами такого рода символики наказывается вне контекста, а вступившее в силу обвинение позволяет на год отстранить наказанного от выборов. Если же Госдума примет поправки о преюдиции, то второе такое правонарушение, как и в делах о дискредитации армии, может стать поводом для заведения уголовного дела, добавляет эксперт.

Опрошенные “Ъ” муниципальные депутаты уверены, что с помощью возбуждения таких дел власть пытается демотивировать оппозиционеров перед выборами. Дефицит кадров отмечают и руководители различных платформ по выдвижению, и партийцы. Источник в «Яблоке» признается, что кандидаты просто боятся выдвигаться. «Плюс люди не понимают, зачем участвовать в выборах в существующих условиях. И без этого смысла мало»,— говорит он.

Впрочем, политолог Константин Калачев считает, что дела в отношении политиков и активистов могут быть связаны с их антивоенной позицией и «поиском пятой колонны», а не с муниципальными выборами. Он отмечает, что среди фигурантов дел много экс-кандидатов в Госдуму и известных оппозиционеров, которые не собирались или не смогут баллотироваться, как, например, Илья Яшин, отстраненный от выборов на три года за «причастность к экстремистской организации». Эксперт уверен, что мэрия не имеет отношения к происходящему, поскольку у нее «есть множество других способов достижения результата».

Кира Хейфец