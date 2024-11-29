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Коммерсантъ FM
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Нетаньяху приказал готовиться к полномасштабной войне при срыве перемирия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна будет готова к полномасштабной войне в Ливане, если установленный режим прекращения огня с ливанским движением «Хезболла» будет сорван. По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже получила соответствующий приказ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun//File Photo, Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun//File Photo, Reuters

«Мы воспользуемся прекращением огня. Я не говорил об окончании войны, а лишь о прекращении огня... Оно может быть коротким... Если потребуется, я дал директиву ЦАХАЛу (начать.— "Ъ") полномасштабную войну в случае серьезного нарушения этой схемы прекращения огня»,— заявил израильский премьер в эфире 14-го канала национального телевидения (цитата по «РИА Новости»).

Господин Нетаньяху признал, что Израиль воспользуется режимом прекращения огня, в том числе, для перегруппировки и перевооружения своей армии.

Израильский военно-политический кабинет 26 ноября утвердил составленный премьер-министром Биньямином Нетаньяху план прекращения огня с «Хезболлой». Соглашение о прекращении огня между вступило в силу на следующий день. Документ предусматривает поэтапный контроль ливанской армии за участками вдоль южной границы при поддержке Временных сил ООН в Ливане. В свою очередь, Израиль будет в течение двух месяцев выводить своих военных из Южного Ливана.

Израиль начал военную операцию по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане в конце сентября текущего года. О том, что Ливан и «Хезболла» согласились с предложением американской стороны о прекращении огня с Израилем, стало известно на прошлой неделе.

Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «Удары Израиля разбудили сирийских боевиков».

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