Угрожавший прокурору адвокат Идалов получил почти 2 года принудительных работ

Химкинский городской суд Московской области приговорил к 1 году и 11 месяцам принудительных работ адвоката Тимура Идалова, сравнившего прокурора с киногероем комиссаром Каттани, которого расстреляли, сообщили «РИА Новости» в суде. Суд посчитал высказанное стороной защиты мнение реальной угрозой и на 3 года запретил Тимуру Идалову работать адвокатом.

«Мера пресечения до вступления приговора в законную силу оставлена прежней - заключение под стражей»,— рассказала собеседница информагентства.

По версии Следственного комитета России (СКР), 3 октября 2022 года защитник, находясь в зале Никулинского суда Москвы, высказал в адрес гособвинителя угрозу убийством, «отождествив ее с главным героем сериала "Спрут" — начальником криминальной полиции комиссаром Каттани, дополнив свое высказывание фактом о его гибели — расстреле, совершенном группой лиц из огнестрельного оружия». В апреле 2023 года он был арестован судом на два месяца, но в июле того же года Мосгорсуд изменил меру пресечения адвокату. Его выпустили из-под стражи под запрет определенных действий. Однако Тимур Идалов скрылся из столичного региона. В конце октября он был задержан в Грозном, арестован и доставлен в Москву.

Ранее адвокат участвовал в ряде резонансных дел, в том числе в деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фаргала, обвиняемого в организации убийства и покушений. Другой его подзащитный, Алихан Белхороев,— фигурант резонансного дела о теракте в 2019 году в Москве, жертвами которого стали начальник центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Кроме того, в начале 90-х господин Идалов получил приговор за похищение людей, среди которых был кандидат в президенты Армении Серж Джилавян. Правда, впоследствии приговор был отменен Верховным судом РФ по реабилитирующим фигуранта обстоятельствам.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «За комиссара Каттани и адвоката закатали».