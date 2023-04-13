Адвоката Тимура Идалова арестовали на два месяца за угрозу прокурору

Пресненский районный суд Москвы арестовал на два месяца адвоката Тимура Идалова. Накануне ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношения представителя власти). По версии ГСУ СКР, угрозы в адрес гособвинителя господин Идалов высказывал на заседании Никулинского районного суда в октябре 2022 года. Уголовное дело в отношении адвоката было возбуждено после обращения в следственные органы председательствовавшего на том заседании судьи. Соответствующее обращение в СКР поступило и от гособвинителя, расценившего слова адвоката как «реальную угрозу своей жизни».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Идалов

Фото: соцсети Тимур Идалов

Фото: соцсети

Между тем представляющий интересы господина Идалова адвокат Мурад Мусаев назвал случившееся на том заседании суда «заурядной перепалкой». «Это обвинение имеет цель нейтрализовать Идалова как адвоката»,— заключил защитник.

Следствие считает, что угроза в отношении прокурора содержалась в реплике господина Идалова: «Вы что, комиссар Каттани (герой итальянского фильма про мафию.— “Ъ”)? Так его расстреляли».

Стоит отметить, что адвокат Идалов участвовал в резонансных уголовных процессах, связанных в том числе с терроризмом и экстремизмом. Так, один из его подзащитных Алихан Белхороев — фигурант резонансного дела о теракте в 2019 году в Москве, жертвами которого стали начальник Центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат.

В начале 90-х господин Идалов получил приговор за похищение людей, среди которых был кандидат в президенты Армении Серж Джилавян. Правда, впоследствии, как заявил «Ъ» адвокат, представляющий интересы господина Идалова, Мурад Мусаев, приговор был отменен Верховным судом РФ по реабилитирующим фигуранта обстоятельствам.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Сравнение с комиссаром сочли угрозой».

Муса Мурадов