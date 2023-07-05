Мосгорсуд отпустил из СИЗО адвоката Идалова, обвиняемого в угрозе прокурору

Московский городской суд изменил меру пресечения для адвоката Тимура Идалова, обвиняемого в угрозе применения насилия в отношении сотрудницы прокуратуры. Его выпустили из-под стражи, теперь для него установлен запрет определенных действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Как сообщил собеседник агентства, новая мера пресечения установлена до 12 сентября. Причина для смягчения меры пресечения для Тимура Идалова не уточняется. Также не сообщается, какие действия запрещены адвокату.

Адвокат Тимур Идалов защищал фигурантов резонансных уголовных дел, в том числе связанных с терроризмом и экстремизмом. В апреле адвокат был задержан и арестован Пресненским районным судом. По данным следствия, Тимур Идалов, участвовавший в качестве защитника на процессе в Никулинском районном суде города Москвы, «демонстративно и вызывающе громко, не скрывая своего неуважения к суду и участникам разбирательства, высказал угрозы применения насилия в отношении государственного обвинителя». Обращаясь к прокурору, Тимур Идалов сказал: «Вы что, комиссар Каттани (герой итальянского фильма про мафию.— "Ъ")? Так его расстреляли». Коллеги адвоката считают обвинение необоснованным.

Подробнее о деле Идалова — в публикации «Ъ» «Сравнение с комиссаром сочли угрозой».

Полина Мотызлевская