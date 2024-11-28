Медведев: РФ уведомила США о запуске «Орешника» во избежание конфликта

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия проинформировала США о намерении использовать ракету «Орешник», чтобы предотвратить конфликт глобального уровня. Он подчеркнул, что использование украинскими военными западных дальнобойных ракет повлекло ответ Москвы и значительно обострило ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В интервью телеканалу «Аль-Арабия» он обратил внимание, что уведомление было направлено в соответствии с двусторонними договоренностями и международными обязательствами.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что после разрешения Украине применять западное оружие НАТО вступило в войну с РФ, и не исключил ударов России по военным базам альянса в Польше и Румынии. Глава российского МИДа Сергей Лавров, отвечая на вопрос об ударах ATACMS, сказал, что терпение России обязательно закончится, если его долго испытывать.

Минобороны 19 ноября сообщило, что Украина использовала американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Через два дня российская армия нанесла удар новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по украинскому заводу «Южмаш». По этому поводу Владимир Путин выступил со специальным обращением.

О том, как в Госдуме оценили новую ракетную систему,— в материале «Ъ» «День ''Орешника''».