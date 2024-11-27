Блинкен: при Байдене Украина получит все необходимое на 2025 год для конфликта

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что президент США Джо Байден предоставит Украине необходимые средства для продолжения конфликта в 2025 году. Он подчеркнул, что уходящая администрация Белого дома продолжит поддерживать всю Европу вплоть до окончания своих полномочий.

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Фото: Claudia Greco, Reuters Госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Claudia Greco, Reuters

«Мы намерены сделать все, чтобы Украина могла либо продолжать сражаться в 2025 году, либо вести переговоры с позиции силы»,— заявил господин Блинкен на пресс-конференции в Италии после встречи стран «Большой семерки» (цитата по «РИА Новости»).

По словам главы американской дипломатии, это возможно с учетом поддержки Украины со стороны более чем 50 государств, а также благодаря двухпартийному консенсусу в нынешнем составе Конгресса.

13 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом намерен поставить Украине «каждый доллар» из одобренных Конгрессом средств до 20 января, когда в должность вступит избранный президент Дональд Трамп. В Пентагоне позднее уточнили: партии оружия планируется передавать еженедельно. Как сообщало военное ведомство, речь идет об использовании выделенных на эти цели $9 млрд. Кроме того, США могут списать часть государственного долга Украины в размере $4,65 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Джо Байден даст списать».