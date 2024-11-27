РФ, Казахстан и Саудовская Аравия подтвердили планы по сокращению нефтедобычи

Вице-премьер России Александр Новак встретился в Багдаде с министром энергетики Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Сальманом Аль Саудом и главой Минэнерго Казахстана Алмасадамом Саткалиевым. На переговорах министры обсудили ситуацию на нефтяном рынке и подчеркнули важность полного соблюдения соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, сообщило Саудовское агентство печати.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд и Александр Новак

Фото: Jon Gambrell / AP Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд и Александр Новак

Фото: Jon Gambrell / AP

«Участники встречи подчеркнули важность сохранения стабильности и баланса мировых рынков нефти, отметив важную роль, которую играет в этом отношении группа ОПЕК+. Они также подчеркнули важность сотрудничества между странами ОПЕК+»,— говорится в публикации.

22 ноября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что организация ценит отношения с Россией. По его словам, обеспечение стабильности нефтяного рынка остается общей целью ОПЕК и РФ.

В октябре экспорт нефти и нефтепродуктов России снизился на 90 тыс. баррелей в сутки к сентябрю, до 7,3 млн б/с. При этом доход от поставок вырос на $1,2 млрд, до $15,6 млрд. В начале ноября страны ОПЕК+ договорились продлить ограничение добычи нефти до 2,2 млн б/с до конца 2024 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нефтедобыча опережает слабеющий спрос».