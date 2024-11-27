Акции перетекают на депозиты

В Центробанке нашли объяснение падению фондового рынка. Виноваты дивидендные гэпы, депозиты и долги компаний. Инвесторы выбирают более привлекательные инструменты, признал первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. Объем перетока средств из акций в долговые инструменты и депозиты ЦБ оценивает в 16%, это лишь за третий квартал. И дело не только в доходности: инвесторов смущает закрытие информации со стороны некоторых компаний и объем корпоративных долгов. Эмитенты хотя и выплачивают дивиденды, но котировкам нужно заметно больше времени, чтобы восстановиться. Это и приводит, по мнению Чистюхина, к падению рынков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

И позитивных сигналов пока даже не предвидится, признал частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков: «Если говорить в порядке приоритетов, то депозиты и облигации, в том числе корпоративные, сейчас приносят очень существенный доход без каких-либо существенных рисков. Но примечательно, что в ЦБ все-таки начали осознавать проблему закредитованности компаний, что текущая ставка не способствует тому, чтобы компании эффективно работали, поскольку у них повышается стоимость обслуживания кредитов.

Соответственно, если повышается стоимость обслуживания кредитов, то доходы, распределяемые на инвесторов, сокращаются и вряд ли будут привлекательными по сравнению с консервативными инструментами. Компании с быстрым развитием, к которым относятся Ozon, "Яндекс" и так далее вынуждены брать кредиты на свой быстрый рост. Соответственно, чем дороже становятся кредиты, тем меньше их эффективность и меньше перспективы их быстрого развития.

При низких ставках дивиденды действительно играют существенную роль на фондовом рынке, но при текущих высоких ставках практически никто их не замечает, потому что нет таких акций, которые приносили бы больше, чем депозиты или облигации. Если ставка продолжит расти, то, естественно, никакой речи о привлекательности фондового рынка не будет, если только речь не идет о долгосрочных вложениях. На текущих уровнях российский рынок можно покупать, но стоит помнить, что это, скорее всего, принесет прибыль в перспективе года-двух».

При этом ЦБ, судя по всему, не видит особых рисков в ситуации на бирже, отметил гендиректор управляющей компании «Арикапитал» Алексей Третьяков. Хотя шансы некоторых эмитентов столкнуться с дефолтом, по его словам, растут: «Для инвесторов в облигации надежных компаний, безусловно, рынок сейчас дает хорошие возможности. Но проблема в том, что большое количество компаний испытывает финансовые проблемы, и это отразится на инвесторах.

Явно повышается риск дефолтов, облигации таких компаний, какая бы привлекательная доходность сейчас ни была на мониторах, просто могут завершиться дефолтом и привести к потерям для инвесторов. То же самое касается акций. Все большее инвесторы начинают сомневаться потому что, если компания не сможет обслужить свой долг при нынешнем уровне ставки или еще более высоком, акции могут просто обнулиться, и это беспокоит».

Во вторник, 26 ноября, индекс Мосбиржи впервые за полтора года опустился ниже отметки 2,5 тыс. пунктов. Психологическая отметка не устояла, и сегодня на открытии торгов индекс опустился ниже 2,45 тыс. пунктов.

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Иван Корякин