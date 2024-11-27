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Коммерсантъ FM
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AFP узнало о готовности «Хамаса» заключить перемирие с Израилем

Палестинский «Хамас» приветствовал соглашение о прекращении огня между Израилем и ливанским движением «Хезболла» и заявил о готовности заключить подобную сделку по сектору Газа. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на неназванного представителя движения.

Фото: Stoyan Nenov, Reuters

Фото: Stoyan Nenov, Reuters

«Мы сообщили посредникам в Египте, Катаре и Турции, что "Хамас" готов к соглашению о прекращении огня и сделке по обмену заключенными»,— приводит AFP слова собеседника.

Военно-политический кабинет Израиля накануне, 26 ноября, одобрил план прекращения огня в Ливане. Президент США Джо Байден объявил, что план предусматривает восстановление силами Ливана контроля над своей территорией в течение 60 дней. Израиль ведет операцию по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы» с сентября, в начале октября началась сухопутная операция. Война с «Хамасом» продолжается с октября 2023 года.

Подробнее о перемирии — в материале «Сделке с Ливаном придают победный вид».

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