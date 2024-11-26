Главные новости за 26 ноября. Сочи

Турция будет расследовать причины инцидента на рейсе Сочи — Анталья. Межгосударственный авиационный комитет назначил уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании.

Центральный районный суд Сочи вынес приговор одному из членов преступной группы, занимавшейся хищением земель национального парка. Прокуратура курорта передала дело в суд.

На пропускном пункте «Адлер» задержали партию контрабандных сигарет из Абхазии. В тайниках автомобиля обнаружили более 400 пачек сигарет.

Сочинским учителям, оформившим ипотеку, компенсируют до 20 тыс. руб. ежемесячно. Нововведение вступит в силу в 2025 году.

В Сириусе биологи приступят к созданию инновационной системы для борьбы с насекомыми-вредителями. Проект позволит прогнозировать и регулировать численность наиболее опасных вредителей лесов России.

Авиакомпания «Азимут» оценивает ущерб от потери самолета Sukhoi Superjet 100-95LR, загоревшегося после посадки в Анталье, до 2–3 млрд руб. Самолет выполнял рейс из Сочи.

Подготовка к зимнему сезону в горах Сочи завершена. Курорты «Роза Хутор», «Газпром Поляна» и «Красная Поляна» модернизировали оборудование горнолыжных трасс.

Сочи занял третье место среди востребованных направлений для командировок у представителей IT-сферы с долей внутренних перелетов в 10%. Лидерами стали Москва (38%) и Санкт-Петербург (20%).

В Сочи продлили экстренное предупреждение из-за риска смерчей у берегов Черного моря. Шторм на море может достигнуть пяти баллов, ожидаются ливневые дожди и сильные порывы ветра.

Отели Сочи вошли в число победителей Национальной гостиничной премии 2024 года. Лучшие отели страны определило профессиональное сообщество в Москве.