Экстренное предупреждение о непогоде продлили в Сочи до 27 ноября

В Сочи продлили экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях до среды, 28 ноября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По прогнозам синоптиков, у берегов Черного моря могут образовываться смерчи, а шторм на море достигнет пяти баллов. Ожидаются порывы ветра до 15–20 м/с, а также ливневые дожди на побережье.

Непогоду также прогнозируют в Туапсинском районе. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации района предупреждает местных жителей и туристов о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидают с ночи 26 ноября и до утра 28 ноября. В горной части района прогнозируют сильные осадки в виде дождя и снега, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололедицу на дорогах.

Жителей предупреждают об опасности нахождения в зонах возможных подтоплений, на берегах рек и моря, а также при выездах в горы и лесные зоны в период непогоды. Особое внимание рекомендуют уделять осторожности на дорогах из-за возможного образования гололеда.

Мария Удовик