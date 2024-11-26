В Сочи осудили одного из участников ОПГ по делу о хищении земель нацпарка

Центральный районный суд Сочи осудил одного из участников преступной группы, специализирующейся на хищении земель национального парка. Дело в суд направила прокуратура курорта, рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Суд установил, что обвиняемый в 2015 году вступил в преступный сговор с председателем садового товарищества Хостинского района Сочи. Последний одновременно являлся риэлтором и представителем фирмы-застройщика. Фигуранты распределили между собой роли, изготовили и представили в регистрирующий орган подложные документы о праве на земельный участок в массиве реликтового леса. Как выяснилось в суде, председатель СНТ осуществлял юридическое сопровождение регистрации и внесение сведений в ЕГРН. В будущем он должен был обеспечить продажу земли третьим лицам.

Подсудимый признал вину в полном объеме, рассказал о роли соучастников преступления. Также установлено, что председатель СНТ организовал вырубку особо ценных пород реликтового леса на площади 3,7 га. Прокуратура и суд считают, что фигуранты не планировали использовать землю по целевому назначению, а действовали только с целью обогащения от последующего коммерческого использования.

Суд приговорил фигуранта к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. В отношении других фигурантов расследование продолжается.

Вячеслав Рыжков