Горные курорты Сочи завершили подготовку к зимнему сезону

В горах Сочи завершили подготовку к зимнему сезону. Все три курорта —«Роза Хутор», «Газпром Поляна» и Курорт «Красная Поляна» — выполнили модернизацию оборудования горнолыжных трасс, формирование событийной программы и внедрение собственных уникальных гастрономических новинок, рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Катание на курортах откроют по мере формирования необходимого снежного покрова. На «Розе Хутор» инфраструктуру планируют запустить 20 декабря. Также во второй декаде декабря для лыжников, сноубордистов и биатлонистов трассы могут открыть на курорте «Газпром Поляна». Курорт «Красная Поляна», по прогнозам, начнет катание раньше остальных на верхних уровнях.

Всего зимой в Сочи будут работать 122 горнолыжные трассы общей протяженностью 174 км и 64 подъемника. Как отметил глава Сочи Андрей Прошунин, горные курорты в 2024 году показали позитивные результаты по турпотоку. Количество отдыхающих в среднем выросло на 10%. Номерной фонд на Новый год забронирован почти на 70%. В целом в Сочи в праздники ожидают 490 тыс. гостей, из них порядка 200 тыс. — однодневные туристы-экскурсанты. Для отдыхающих будут работать 55 природных и городских объектов туристического показа, более 700 ресторанов и кафе, 33 зимних пляжа.

На «Газпром Поляне» готовят 40 горнолыжных трасс общей протяженностью 39 км. Также откроются 19 канатных дорог, самая большая зона вечернего катания. Цены на ски-пассы в этом сезоне курорт удержал практически на уровне прошлого года: реализуются сезонные и многодневные ски-пассы, включая семейные и студенческие тарифы.

На курорте «Роза Хутор», как рассказал «Ъ-Сочи» заместитель гендиректора по маркетингу и продажам Рушан Сабиров, бронирование отелей на новогодние каникулы в этом году идет более активно, в среднем загрузка на 12% выше прошлого года. По его словам, с учетом более активных темпов бронирования по сравнению с прошлым годом, а также средних показателей предыдущих лет, на новогодние каникулы с 28 декабря по 12 января курорт ожидает среднюю загрузку в районе 65%. Стоимость размещения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года изменилась в среднем на 13%. К концу года на курорте ожидают порядка 2 млн гостей. Здесь будут работать 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности общей протяженностью 105 км.

На «Красной Поляне» откроют 30 трасс, в том числе для вечернего катания, общей протяженностью 30 км. Запустят 13 подъемников, а также восемь зон для фрирайда и три сноупарка.

Вячеслав Рыжков