Биологи Сириуса создадут инновационную систему для борьбы с вредителями

В Сириусе биологи создадут инновационную систему для борьбы с насекомыми-вредителями. Проект ученых даст возможность предсказывать и регулировать численность наиболее опасных вредителей российских лесов, рассказали в пресс-службе федеральной территории Сириус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В процессе разработок исследователи изучат геном бабочек-шелкопрядов. Учение намерены найти гены, которые помогают вредителям выживать в неблагоприятных условиях окружающей среды.

В пресс-службе отметили, что бабочки-шелкопряды — одни из самых агрессивных вредителей хвойных и лиственных лесов. В частности, они широко распространены в уральских и сибирских лесах. В благоприятных условиях эти вредители резко увеличивают свою численность. Благодаря разработке биологов удастся предсказывать «взрывные» периоды роста численности вредителя. Таким образом государственные службы лесопатологического мониторинга смогут более эффективно с ним бороться.

Руководитель молодежной исследовательской группы Научного центра генетики и наук о жизни университета «Сириус» Сергей Павлушин уточнил, что ученые планируют создать каталог генов, который поможет быстро определять вредоносное насекомое по его ДНК. Среди преимуществ разработки спикер отметил скорость, дешевизну и простоту использования.

Вячеслав Рыжков