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На границе Сочи и Абхазии изъяли 400 пачек контрабандных сигарет

На пропускном пункте «Адлер» задержали партию контрабандных сигарет из Абхазии. В тайниках машины везли более 400 пачек сигарет, рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ходе проверки машин таможенники остановили автомобиль марки CHERY, ехавший из соседней республики. При осмотре машины с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса были выявлены темные зоны, свидетельствующие о возможной незаконной перевозке товара.

Досмотр показал, что машина оборудована тайниками с табачной продукцией. В полостях с обеих сторон машины вырезали места в виде лючков, закрытые металлическими пластинами. Для маскировки их замазали шпаклевкой и закрасили в темный цвет. В порогах иномарки установили швеллера, не являющиеся заводскими, чтобы удобно извлекать контрабанду.

После демонтажа пластин обнаружили сами сигареты. Их было 405 пачек (8,1 тыс. штук). Это оказались сигареты марки Business Royals с абхазскими акцизными марками.

Табак и машину изъяли. Возбуждены два дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 (незаконное перемещение через таможенную границу товаров) и по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров).

Вячеслав Рыжков

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