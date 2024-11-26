Сочинские отели вошли в топ Национальной гостиничной премии 2024

Отели Сочи вошли в число победителей Национальной гостиничной премии 2024 года. Профессиональное сообщество в Москве выбрало лучшие отели страны в 36 номинациях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Всего в топ премии вошли 10 кубанских отелей. В целом в финал прошло более 170 участников из 36 городов России. Лучшим в категории «три звезды» стал город-отель «Бархатные сезоны» в Сочи. Финалистами стали также анапская гостиница Alean Family Riviera, «Метрополь Гранд Отель Геленджик», Центр винного туризма «Абрау-Дюрсо» в Новороссийске, HILLS POLYANA Hotel & SPA в Сочи, «Панорама by Mercure Красная Поляна» и другие средства размещения.

«Бархатные сезоны» годом ранее также признали лучшим среди трехзвездочных. Как отметил врио министра курортов региона Михаил Зарицкий, достижения кубанских отелей в очередной раз подтверждают высокий уровень сервиса, комфорта и гостеприимства на курортах региона.

«Ъ-Сочи» ранее писал, что горные курорты Сочи завершили подготовку к зимнему сезону. В горах города будут работать 122 горнолыжные трассы на 174 км и 64 подъемника. Сочи ожидает почти 500 тыс. гостей в праздники.

Вячеслав Рыжков