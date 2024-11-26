Оформившим ипотеку учителям в Сочи компенсируют до 20 тысяч рублей в месяц

С 2025 года сочинские педагоги, оформившие ипотеку, смогут рассчитывать на ежемесячную компенсацию до 20 тыс. руб. Об этом сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Депутаты Горсобрания Сочи поддержали инициативу главы города Андрея Прошунина, внеся изменения в муниципальный бюджет на 2025 год. Приняли решение увеличить ассигнования управлению по образованию и науке администрации Сочи на 11 млн руб.

Андрей Прошунин отметил, что около 700 педагогов в городе уже получают компенсацию за аренду жилья в размере 20 тыс. руб. С 2025 года условия для получения жилья для учителей станут более доступными благодаря новым мерам социальной поддержки.

Сейчас в школах Сочи работают более 6 тыс. педагогов. В этом году их зарплата увеличилась на 28,3%, что привело к среднему показателю в 57,9 тыс. руб.

К 1 сентября все учителя города получили единовременную выплату в размере 5 тыс. руб. Также предусмотрели выплаты по 100 тыс. руб. от губернатора и столько же в виде поощрения от города учителям, подготовившим стобалльников ЕГЭ. Специальные премии предусмотрели и для победителей конкурса «Педагогический триумф», размер которых варьируется от 15 тыс. до 100 тыс. руб. Сейчас педагоги получают региональные ежемесячные выплаты в размере 8 тыс. руб., а с 2025 года эти выплаты увеличатся еще на 5 тыс. руб. Также педагоги сохранят право на льготный проезд в общественном транспорте.

Мария Удовик