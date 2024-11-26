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Турция будет расследовать причины ЧП на рейсе Сочи — Анталья

Расследованием возгорания самолета на рейсе Сочи — Анталья займется турецкая сторона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, расследование происшествия проводит Центр расследования происшествий на транспорте Министерства транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики (UEIM). На основании приложения 13 к Конвенции о международной гражданской авиации и российского воздушного законодательства Межгосударственный авиационный комитет назначил уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании.

«Ъ-Сочи» писал, что расследование также ведет российская сторона. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбудило Западное межрегиональное СУ на транспорте СКР.

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Сочи в Анталью 24 ноября, при сильном ветре зашел на посадку в турецком аэропорту. Приземление получилось жестким, фюзеляж воздушного судна загорелся. Никто не пострадал, пассажиров и членов экипажа успели эвакуировать.

Вячеслав Рыжков

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