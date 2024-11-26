Главные новости за 26 ноября. Белгород, Воронеж, Курск, Орел
ВСУ дважды атаковали Курскую область американскими дальнобойными ракетами ATACMS; ранены российские военные.
КБХА продает в Воронеже недвижимость почти на 633 млн рублей.
«Экотранс» не стал банкротить бывшего крупнейшего белгородского перевозчика ТКО «Еврологистик», но сам попал под угрозу банкротства из-за долга перед налоговой.
Облсуд ужесточил приговор о масштабных хищениях земли в Воронеже.
Власти пытаются продать 22,46% акций «Орелстроя» за 848,4 млн рублей.
Евгений Хамин может вложить 3,6 млрд рублей в третью очередь ЖК на месте Воронежской опытной станции.
Бывшему начальнику железнодорожной станции в Белгороде ужесточили приговор за взятки.
Суд в Москве возобновил дело бывшего главы воронежского алюминиевого завода Леонида Арапова.
За неделю в Черноземье выявили более тысячи случаев коронавируса.
В Воронежской области произошла рокировка пяти районных прокуроров.