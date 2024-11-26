В Воронежской области произошла рокировка пяти районных прокуроров

Двумя приказами генерального прокурора РФ Игоря Краснова в Воронежской области назначили пять районных прокуроров. Об этом сообщили в облпрокуратуре.

Прокурором Аннинского района стал Алексей Поляков 1980 года рождения. Он одновременно освобожден от должности прокурора Панинского района, которую занимал с апреля 2020 года. В органах прокуратуры работает с 2003 года.

На должность прокурора Панинского района назначили Владимира Бондарева 1983 года рождения, служащего в органах прокуратуры с 2005 года. С декабря 2019-го был прокурором Аннинского района.

Прокуратуру Хохольского района возглавил Сергей Седых 1972 года рождения. Он служит в органах прокуратуры с 1993 года, с декабря 2021-го работал прокурором Бутурлиновского района.

Прокурором Бутурлиновского района стал Александр Александров 1982 года рождения. Одновременно он освобожден от должности прокурора Каменского района, которую занимал с июня 2015-го. Служит в органах прокуратуры с 2005 года.

На пост прокурора Каменского района назначили Олега Ильинова 1976 года рождения. С декабря 2019-го он был прокурором Хохольского района, карьеру в надзорном ведомстве начал в 2002-м.

Анастасия Колпачева